ACNE : « GASHERBRUM, LA MONTAGNE LUMINEUSE » de Werner Herzog Vendredi 8 décembre, 19h30 Médiathèque Jean Jaurès

En partenariat avec la Médiathèque et le Centre d’Art Contemporain , dans le cadre de l’Exposition Les pays frères, en présence de Henri Guette, commissaire de l’exposition.

« GASHERBRUM, LA MONTAGNE LUMINEUSE » de Werner Herzog

(Allemagne -2020 – 0h 45 – documentaire)

Les alpinistes Reinhold Messner et Hans Kammerlander, entreprennent l’ascension de deux sommets de l’Himalaya d’une seule traite, sans camp fixe, sans radio ni oxygène.

« FATA MORGANA » de Werner Herzog

(Allemagne -1971 – 1h19 – Documentaire )

Tourné en Afrique Fata Morgana est un poème en trois temps : la création, le paradis et l’âge d’or, soutenus par les textes sacrés du Popol-Vuh (livre maya des Indiens Quichis).

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:30:00+01:00

cinéma art et essai