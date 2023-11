LA PLACE DU LIVRE DANS L’ART CONTEMPORAIN Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 7 décembre 2023, Nevers.

LA PLACE DU LIVRE DANS L’ART CONTEMPORAIN Jeudi 7 décembre, 18h30 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre

Dans le cadre de son cycle d’expositions conçues en regard du récit Le Château Hermétique, de l’écrivaine et personnalité littéraire Rachilde (1860-1953), le Parc Saint Léger – Centre d’art contemporain propose une rencontre autour de la place du livre -œuvre littéraire, œuvre philosophique, œuvre artistique et graphique – dans le champ de l’art et plus particulièrement de l’art contemporain.

Henri Guette, commissaire des expositions présentées et Thierry Chancogne théoricien du graphisme, co-fondateur des éditions Tombolo Presses et de la galerie-librairie Ravisius Textor à Nevers, dialogueront autour de quelques œuvres/livres exemplaires.

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00

