Nièvre Atelier numérique Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 7 décembre 2023 11:30, Nevers. Atelier numérique Jeudi 7 décembre, 12h30 Médiathèque Jean Jaurès Sur inscription Durant cet atelier, vous découvrirez des trucs et astuces pour naviguer sereinement sur Internet, Elodie vous montrera comment identifier les mails arnaques

De 8 à 99 ans. Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement: Nevers, Nièvre

