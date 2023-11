Rencontre-conférence : Images de l’homme dans les œuvres romanesques de Rachilde et de Colette Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 1 décembre 2023, Nevers.

Rencontre-conférence : Images de l’homme dans les œuvres romanesques de Rachilde et de Colette Vendredi 1 décembre, 18h30 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre

Rencontre avec Nelly Sanchez, Professeure de français, docteure ès lettres, spécialiste de la littérature féminine du XIXe et du XXe siècle. Elle a soutenu sa thèse, publiée en 2010, sur les « Images de l’Homme dans les romans de Rachilde et de Colette (1884-1943) ». Elle est co-fondatrice de l’association des amis de Lucie Delarue-Mardrus et s’intéresse à des auteures comme Rachilde, G. de Peyrebrune. Elle est également collagiste plasticienne, exposant et publiant en France et en Europe.

Auditorium Jean-Jaurès – Gratuit, Entrée libre

Cette conférence se propose de révéler quelle image de l’homme Rachilde et Colette donnent dans leurs romans. Une typologie qui ne peut faire l’économie d’exposer la situation de la littérature féminine à la fin du XIXe siècle, qui connaît un véritable engouement qui est le résultat de la conjoncture économique et culturelle du moment.

Cette situation favorable profite à Rachilde et Colette qui connaissent leurs premiers succès. La critique ne manque pourtant pas de qualifier cette littérature fémininine de secondaire, car elle y retrouve tous les défauts de la nature féminine.

Malgré leur renommée, Rachilde et Colette ne sont pas épargnées, la première est jugée trop artificielle, et la seconde trop crue. C’est dans leur représentation masculine qu’elles rencontrent le plus de détracteurs : les personnages de Rachilde sont jugés sans épaisseur psychologique ; quant à ceux de Colette, trop féminins.

Pourtant celles-ci semblent avoir été fidèles à la psychologie et à la représentation masculine de leur époque, elles ont en effet suivi des modes littéraires, comme cet intérêt pour l’adolescence. . .

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:30:00+01:00 – 2023-12-01T20:00:00+01:00

2023-12-01T18:30:00+01:00 – 2023-12-01T20:00:00+01:00