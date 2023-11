ACNE : « LÀ EST MA MAISON » de Sophie Réthoré Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 24 novembre 2023, Nevers.

ACNE : « LÀ EST MA MAISON » de Sophie Réthoré Vendredi 24 novembre, 19h30 Médiathèque Jean Jaurès

COURT METRAGE :

Au bord de la ville , au bord des gens de Fabio Falzone – France – 2020 – 15min

FILM :

« LÀ EST MA MAISON » de Sophie Réthoré

(France – 2021-1h07 Documentaire)

En présence de Sophie Réthoré

En partenariat avec la Médiathèque, le CAUE, l’Aparr dans le cadre du mois du doc

Tom Rijven passe une bonne partie de son temps sur la route. Sa maison, c’est son camion. Il sillonne l’Europe pour encadrer des chantiers participatifs et aider celles

et ceux qui ont décidé de construire eux-mêmes leur maison en paille et en terre.

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

cinéma cinémazarin