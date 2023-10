Atelier d’écriture humoristique Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Atelier d’écriture humoristique Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 22 novembre 2023, Nevers. Atelier d’écriture humoristique Mercredi 22 novembre, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès sur inscription Découvrez l’art exigeant de l’écriture humoristique avec Lionel Markus, dans le cadre du festival d’humour « Drôle de Loire ».

Grâce à ses multiples techniques d’écriture, il vous guidera dans la création de courts textes percutants où la chute joue un rôle central !

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération – A partir de 12 ans. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T16:00:00+01:00

