Nièvre CONCOURS COSPLAY Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 18 novembre 2023, Nevers. CONCOURS COSPLAY Samedi 18 novembre, 16h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre Fans de mangas, séries, comics ou jeux vidéo, venez participer au défilé cosplay organisé par la médiathèque.

Envie de défiler devant un public, de montrer votre passion, et de gagner des cadeaux ?

Inscription à la médiathèque et renseignements sur

https://culture.nevers.fr/ ou 03 86 68 48 50

Entrée libre, Gratuit Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 68 48 50 »}] [{« link »: « https://culture.nevers.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

