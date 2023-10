Conférence Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Conférence Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 16 novembre 2023, Nevers. Conférence Jeudi 16 novembre, 18h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre Du papier au petit écran, comment le manga s’est-il fait une place dans le monde du jeu vidéo ?

Avec l’intervention de Gaëtan Verdichizzi, consultant en Histoire et Culture du jeu video de l’associaition « Pixel et boeuf Bourguignon ». Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00 conference jeux video Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Jean Jaurès Nevers latitude longitude 46.994469;3.166858

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/