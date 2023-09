A la découverte du Manga Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 14 novembre 2023, Nevers.

A la découverte du Manga 14 – 18 novembre Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre

Cette exposition invite le néophyte curieux mais aussi le fan avisé à découvrir les richesses insoupçonnées de la bande dessinée japonaise. Au terme de la visite, de nombreux lieux communs tombent et petits et grands ressortent avec une furieuse envie de se plonger dans la lecture de ces petits livres en noir et blanc venus du Japon !

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

2023-11-14T14:00:00+01:00 – 2023-11-14T18:00:00+01:00

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

