Atelier créatif Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Atelier créatif Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 3 novembre 2023, Nevers. Atelier créatif Vendredi 3 novembre, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Sur inscription Réalisez des personnages de jeux vidéo en perles Hama, petits et grands auront la possibilité de trouver la perle à son arc !

Deux ateliers de 14h à 17h :

à partir de 10 ans

Animé par Sophie Guillochon

Attention places limitées ! Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T14:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:00:00+01:00

2023-11-03T14:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:00:00+01:00 animation perles hama @villedenevers Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Jean Jaurès Nevers latitude longitude 46.994469;3.166858

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/