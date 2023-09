ESCAPE GAME « Le hack du siècle ! » Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 2 novembre 2023, Nevers.

ESCAPE GAME « Le hack du siècle ! » Jeudi 2 novembre, 14h00, 15h00, 16h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre, sur inscription

Un hackeur a piraté le réseau de la bibliothèque, il a volé toutes les données des lecteurs et menace de les diffuser… Les participants auront pour mission de récupérer à temps les données et démasquer le pirate. Coopération et réflexion collective seront indispensables pour réussir la fouille et venir à bout des énigmes physiques et numériques…

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T14:45:00+01:00

2023-11-02T16:00:00+01:00 – 2023-11-02T16:45:00+01:00

mediatheque escape game

@sourisgrise