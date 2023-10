Atelier Maquettes Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 31 octobre 2023, Nevers.

Atelier Maquettes Mardi 31 octobre, 15h00 Médiathèque Jean Jaurès Gratuit, sur inscription

Autour d’un café, le CAUE 58 vous propose un atelier maquettes, en s’inspirant du travail architectural de Denis Froidevaux.

venez créer une structure 3D s’inspirant de la belle verrière de la médiathèque !

A disposition, un jeu de construction spécifique (tiges et nœuds de fixation) pour imaginer, tester, assembler.

Dessins et collages sur la base de formes géométriques seront également possibles, en écho à l’architecte Denis Froidevaux, concepteur de la médiathèque.

Atelier ouvert aux familles, ados, adultes et enfants à partir de 6 ans.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T15:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

2023-10-31T15:00:00+01:00 – 2023-10-31T17:00:00+01:00

architecture atelier

CAUE58