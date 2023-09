BLINDTEST spécial Jeux vidéo Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre BLINDTEST spécial Jeux vidéo Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 31 octobre 2023, Nevers. BLINDTEST spécial Jeux vidéo Mardi 31 octobre, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre Tetris, Mario Bros., Zelda, Sonic… En solo, entre amis ou en famille, venez vous remuer les méninges à la médiathèque autour d’un quiz sur les jeux vidéo. Qui sera le grand vainqueur de la pop culture 2023 ?

A partir de 10ans Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T16:00:00+01:00

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T16:00:00+01:00 jeux video jeu video Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Jean Jaurès Nevers latitude longitude 46.994469;3.166858

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/