Spectacle : « Et hop » Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 26 octobre 2023, Nevers.

Directement sorties d’un livre d’Hervé Tullet, deux danseuses espiègles et malicieuses débarquent au pays des formes et des couleurs.

Elles découvrent l’humeur des couleurs, le contour des formes et le mélange des couleurs primaires. Les sons sortent des ronds, le souffle déplace les formes, le frottement mélange les couleurs, les couleurs se chamaillent puis se réconcilient, la ligne se prélasse, escalade, s’entortille ou se tend. Les couleurs dégoulinent, les formes s’entassent et se déplacent…

Jeudi 26 octobre 2023, à 15 heures (durée 25 mn) – A partir de 18 mois

Spectacle proposé par la Médiathèque Jean-Jaurès et le réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté.

Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

2023-10-26T15:00:00+02:00 – 2023-10-26T15:30:00+02:00

Compagnie Sac de noeuds