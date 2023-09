Atelier jeu vidéo : une activité de loisir inclusive Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 25 octobre 2023, Nevers.

Atelier jeu vidéo : une activité de loisir inclusive Mercredi 25 octobre, 10h00, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre, gratuit

« Le jeu vidéo est une activité universelle qui transcende les générations et les cultures. Que ce soit pour se divertir, défier ses amis, explorer des mondes fantastiques ou se lancer dans des aventures épiques, le jeu vidéo offre une expérience interactive unique, captivant des millions de joueurs à travers le monde. Activité restée trop longtemps difficile d’accès pour les personnes en situation de handicap, la pratique vidéoludique s’ouvre désormais au plus grand nombre grâce à des solutions matérielles et logicielles innovantes. Rejoignez-nous pour découvrir et tester ces nouvelles possibilités de jeu en compagnie de joueurs en situation de handicap et de professionnels du foyer d’accueil médicalisé APF France handicap d’Imphy.

Plongez dans une expérience enrichissante, où les frontières du jeu s’effacent pour laisser place à l’inclusion et à la passion du gaming. »

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:00:00+02:00

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

