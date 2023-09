HOME CIRCUIT MARIO KART Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre HOME CIRCUIT MARIO KART Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 24 octobre 2023, Nevers. HOME CIRCUIT MARIO KART Mardi 24 octobre, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre, gratuit Faites chauffer la gomme sous la verrière de la Médiathèque de Nevers

dans cette version grandeur nature de Mario Kart© !

Affrontez-vous en famille ou entre amis et découvrez une toute nouvelle

approche du jeu vidéo. Participez à une course amusante où

les nouvelles technologies invitent les personnages de jeu vidéo dans notre

réalité. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Circuit Mario Kart @villedenevers Détails Catégories d'Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 8 Age max 99

