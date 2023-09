La Pause de Monsieur Croche « spécial jeux vidéo » Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 21 octobre 2023, Nevers.

La Pause de Monsieur Croche « spécial jeux vidéo » Samedi 21 octobre, 11h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre

Venez écouter les élèves du Conservatoire de Musique et d’Arts Dramatiques de Nevers, toute discipline et tout niveau confondus, accompagnés de leurs professeurs, pour un concert consacré aux musiques de jeux vidéo et à la pop culture.

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

