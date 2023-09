1983-2023, 40 ans de grands succès musicaux Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 14 octobre 2023, Nevers.

1983-2023, 40 ans de grands succès musicaux Samedi 14 octobre, 15h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre

Pour fêter en musique l’anniversaire de la médiathèque Jean-Jaurès, et revivre ensemble les 40 ans des plus grands tubes qui ont marqué la période 1983 à 2023, on vous attend nombreux pour chanter avec nous le samedi 14 octobre 2023, de 15h à 17h, sous la verrière avec Avec Aldo Bout d’fil et « la revanche du 45 tours ».

Accès libre – tout public

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

Médiathèque Nevers