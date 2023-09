Atelier de sculptures en ballons Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Atelier de sculptures en ballons Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 14 octobre 2023, Nevers. Atelier de sculptures en ballons Samedi 14 octobre, 15h00 Médiathèque Jean Jaurès Accès libre Vous voulez découvrir la sculpture sur ballon?

Florent daron le créateur de sourires vous proposent un atelier ballons.

Pour les petits : à partir de 8 ans

Le gonflage, les nœuds, la torsion des ballons, en quelques minutes vous découvrirez les bases de la sculpture sur ballons.

Lieu : médiathèque Jean-Jaurès

Horaires : 15h-17h, en accès libre.

Tout public.

Atelier proposé par Nevers Agglomération, dans le cadre du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

