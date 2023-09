Atelier maquillage artistique Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 14 octobre 2023, Nevers.

Atelier maquillage artistique Samedi 14 octobre, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès accès libre

Du maquillage coloré et ludique pour les plus jeunes aux créations élaborées et sophistiquées pour les adultes, chaque visage est une toile vierge sur laquelle Valérie Signoret, maquilleuse professionnelle, laisse libre cours à son imagination créative ou motif de votre choix, des personnages de films ou de BD…

Lieu : médiathèque Jean-Jaurès

Horaires : 14h-17h, en accès libre.

Tout public.

Atelier proposé par Nevers Agglomération, dans le cadre du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

atelier maquillage

Croq’ Frimousse et Maquillage