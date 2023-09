Exposition « Les pays frères » Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 14 octobre 2023, Nevers.

Exposition « Les pays frères » 14 octobre 2023 – 13 janvier 2024 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre

Vernissage vendredi 1er décembre 2023 à 17h30 suivi d’une conférence par Nelly Sanchez, « auteure d’une thèse intitulée « Images de l’Homme dans les romans de Rachilde et de Colette »,

‘Le pays-frère peut bien être une notion abstraite. Reconnaître toutefois l’attraction que peut exercer un paysage qui serait comme une âme sœur, l’imaginaire qu’il fait vivre nous permet d’explorer une conscience collective. À partir de la nouvelle de Rachilde, Le Château Hermétique, parue en 1892, rééditée en 1963 et depuis épuisée, trois artistes développent leurs rapports avec des lieux qui peuvent être aussi bien un lac italien vidé sous Mussolini, un centre de soin psychiatrique logé dans un château que les contours des forêts du Morvan. Isabelle Giovacchini, Mathilde Geldhof et Sarkis Torossian se sont prêtés au jeu d’une forme, celle du livre d’artiste pour proposer au public une adresse intime. En tournant les pages, en ouvrant les boîtes ou en déployant des coffrets, se déploie une forme de récit de voyage qui ne révèle pas un espace autre mais un espace intérieur… En regard, les collections graphiques et photographiques de la Médiathèque Jean Jaurès déploient au travers des siècles une géographie mouvante, un atlas encore approximatif, des vues de campagnes à l’aube de l’industrialisation, une envie de croire en d’autres pays où vivre’ Henri Guette.

À vos calendriers, à l’auditorium de la Médiathèque le vendredi 8 décembre à 18h30 seront présentés en partenariat avec l’Association des Cinéphages de Nevers deux films documentaires de Werner Herzog : Fata Morgana (1971, 73′) et Gasherbrum (1984, 45′)

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

