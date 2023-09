« Croque Souvenirs ! »/ 40 ans de la Médiathèque Jean-Jaurès Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 14 octobre 2023, Nevers.

« Croque Souvenirs ! »/ 40 ans de la Médiathèque Jean-Jaurès Samedi 14 octobre, 10h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre

Choisissez un personnage avec le dessinateur de presse et graphiste Cyrille Berger, en lien avec un de vos souvenirs liés à la médiathèque Jean-Jaurès, et posez pour la photo (faites un beau sourire ou choisissez une expression de joie, colère, étonnement…).

Prévoyez une légère attente pendant la réalisation de la photocaricature et vous pourrez repartir avec un tirage de la création originale !

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

Cyrille Berger