Regards de la photographe Monique Thuriot-Prémery sur les 40 ans de la Médiathèque Jean-Jaurès

Regards de la photographe Monique Thuriot-Prémery sur les 40 ans de la Médiathèque Jean-Jaurès
7 – 28 octobre
Médiathèque Jean Jaurès
Nevers
Entrée libre

Un panorama subjectif de « quelques décennies d'actualité » sur la médiathèque Jean-Jaurès brossé au moyen de la photographie.

Fille de Pierre Prémery, qui exerça son métier de photographe de 1906 à 1976, Monique Thuriot-Prémery consacre elle-même son existence à cet art. « Depuis toujours immergée dans un bain d'images, miroir du temps, la photographie coula dans mes veines et m'emplit tout entière ». Munie d'un appareil dès l'âge de six ans, Monique Thuriot-Prémery choisit, onze années plus tard, en 1959, de suivre les traces de son père, tout en cultivant le piano et le chant.

Médiathèque Jean Jaurès
17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:30:00+02:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:00:00+02:00 mediatheque photographie Monique Thuriot-Prémery Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Jean Jaurès Nevers latitude longitude 46.994469;3.166858

