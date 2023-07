Mystères et Manuscrits : Visites guidées / Journées du Patrimoine Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Mystères et Manuscrits : Visites guidées / Journées du Patrimoine Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 16 septembre 2023, Nevers. Mystères et Manuscrits : Visites guidées / Journées du Patrimoine Samedi 16 septembre, 10h00, 15h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée Libre, Gratuit Ces visites, en lien avec la manifestation Patrimoines Écrits en Bourgogne-Franche-Comté, initiée et coordonnée par l’Agence Livre & Lecture, sont une invitation à découvrir les trésors « cachés » des fonds patrimoniaux.

Cette année le thème est Voyage, voyages : explorer le monde et le ciel : collections d’atlas, ouvrages d’astronomie, cartes anciennes, correspondances et livres illustrés d’artistes, récits scientifiques ou fantastiques…

Une invitation au voyage, réel ou imaginaire ! Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 @ministeredelaculture Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/