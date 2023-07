Braderie de document déclassés / Journées du Patrimoine Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Braderie de document déclassés / Journées du Patrimoine Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 15 septembre 2023, Nevers. Braderie de document déclassés / Journées du Patrimoine 15 et 16 septembre Médiathèque Jean Jaurès Entrée Libre Vendredi 15 septembre et Samedi 16 septembre, les agents de la Médiathèque Jean Jaurès sont heureux de vous retrouver pour une braderie des documents désherbés de leurs rayons !

Vous pourrez retrouver toutes sorte de documents : romans, documentaires, BD, CD, DVD, revues,…etc à tout petit prix. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

