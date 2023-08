Atelier de création « Le bel Abécédaire » Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 9 septembre 2023, Nevers.

Atelier de création « Le bel Abécédaire » Samedi 9 septembre, 14h30 Médiathèque Jean Jaurès Accès libre

Venez découvrir et redécouvrir la beauté des lettres de l’alphabet, leurs formes et leurs courbes, par le biais du jeu et des arts plastiques (encre, tampons, dessin, volume, collage etc.).

Horaires : de 14h30 à 17h30 en accès libre.

Tout public.

Atelier animé par Séverine Perrier, illustratrice.

Action proposée par Nevers Agglomération, en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté et la Ville de Nevers.

Sous la verrière.

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Nevers Agglomération