Atelier de création « L’expo idéale » d’Hervé Tullet Samedi 9 septembre, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre

Née de l’imagination de l’artiste plasticien Hervé Tullet, « l’expo idéale » s’adresse à tout le monde : petits ou grands, jeunes ou vieux, artistes ou pas, seul ou à plusieurs.

Son pari est de nous transformer en artiste le temps de créer un morceau d’une œuvre collective vivante et mouvante au gré des contributions des uns et des autres !

Horaires : de 14h à 18h, en accès libre.

Tout public.

Sous la verrière.

Atelier animé par les agents de la médiathèque Jean-Jaurès.

Salle Hélène Guinepied (1er étage).

Atelier proposé et animé par la Ville de Nevers, en partenariat avec Nevers Agglomération.

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

Nevers Agglomération