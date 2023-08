Présentation de Facile à lire Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Présentation de Facile à lire Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 9 septembre 2023, Nevers. Présentation de Facile à lire Samedi 9 septembre, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Accès libre Cette collection de livres améliore les compétences de lecture de vos enfants mais accompagne aussi les personnes en situation de fragilité linguistique.

Horaires : de 14h à 18h, en accès libre.

Tout public.

Atelier proposé et animé par l’équipe de la Médiathèque Jean-Jaurès.

Sous la verrière. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

