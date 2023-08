Rencontre avec L’Association Familiale Pour la Lutte contre l’Illettrisme Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 9 septembre 2023, Nevers.

Rencontre avec L’Association Familiale Pour la Lutte contre l’Illettrisme Samedi 9 septembre, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre

L’AFPLI accompagne toutes les personnes désireuses d’une insertion sociale et professionnelle plus rapide et aide les plus jeunes vers une scolarité réussie.

Horaires : de 14h à 18h, en accès libre.

Tout public.

Stand d’information animé par l’équipe de l’AFPLI.

Sous la verrière.

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

