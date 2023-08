Atelier de découverte « Facile à Lire et à Comprendre » Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Atelier de découverte « Facile à Lire et à Comprendre » Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 9 septembre 2023, Nevers. Atelier de découverte « Facile à Lire et à Comprendre » Samedi 9 septembre, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Accès libre En s’appuyant sur des règles d’écriture et de présentation précises, elle permet de simplifier l’information à l’écrit pour la rendre accessible au plus grand nombre.

Horaires : de 14h à 17h en accès libre.

Tout public.

Atelier proposé par la Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre et animé par l’ESAT La Vernée de Nevers.

Sous la verrière. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

