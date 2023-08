Expo-quizz « L’illettrisme, parlons-en ! » Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Expo-quizz « L’illettrisme, parlons-en ! » Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 1 septembre 2023, Nevers. Expo-quizz « L’illettrisme, parlons-en ! » 1 – 30 septembre Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre L’expo-quizz s’adresse à la fois aux jeunes, aux adultes, aux professionnels, aux décideurs et acteurs comme aux personnes fragilisées à l’écrit.

Lieu : Galerie des Ursulines, médiathèque Jean Jaurès

Horaires : aux ouvertures de la médiathèque

Tout public.

Action proposée par la Ville de Nevers, en partenariat avec le Département de la Nièvre. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T14:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:00:00+02:00

