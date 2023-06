Duo Fantasia & Elena Selena Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 27 juin 2023, Nevers.

Duo Fantasia & Elena Selena Mardi 27 juin, 17h30 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre sans inscription

Le duo Fantasia, composé de deux professeurs du Conservatoire de Nevers, Claudine et Gilles Martin, proposent une lecture musicale de l’album pop-up VOYAGE d’Elena Selena (Gallimard jeunesse). Ils ont imaginé et déjà interprétécette lecture à deux reprises.

Elena Selena sera présente, pourra répondre à vos questions à l’issue de la lecture et dédicacera ses ouvrages qui seront vendus par la librairie Gens de la Lune.

Cette lecture s’inscrit dans le cadre de la manifestation nationale PARTIR EN LIVRES.

A partir de 4 ans.

Gratuit sans inscription.

Durée : 30 min. de lecture musicale + 30 min. de discussion libre Voir

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T17:30:00+02:00 – 2023-06-27T18:30:00+02:00

