Nièvre Les Rencontres du Numérique Médiathèque Jean Jaurès, 10 mai 2023, Nevers. Les Rencontres du Numérique Mercredi 10 mai, 10h00 Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre, Gratuit Ce sont eux qui peuvent vous proposer de l’accompagnement, des services, des informations, des outils, des initiations près de chez vous afin de bien vivre le numérique au quotidien.

Tout le programme ici : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/printemps-du-numerique-2023_892678?fbclid=IwAR2jwbqifTa0IJ43wWBqQmz0xq2tNWeQRzbbeCNj9ahGYQJEGQOJokIR8oI#9/47.1169/3.4634 Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-05-10T10:00:00+02:00 – 2023-05-10T17:00:00+02:00

