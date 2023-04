Nettoyer et trier sa boite mail pour réduire la pollution / Atelier numérique Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Nettoyer et trier sa boite mail pour réduire la pollution / Atelier numérique Médiathèque Jean Jaurès, 6 mai 2023, Nevers. Nettoyer et trier sa boite mail pour réduire la pollution / Atelier numérique Samedi 6 mai, 14h30 Médiathèque Jean Jaurès Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération Un atelier pour découvrir comment trier sa messagerie facilement et pourquoi ces petits gestes sont un plus pour la planète ! De 8 à 99 ans ! Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:30:00+02:00 – 2023-05-06T15:30:00+02:00

2023-05-06T14:30:00+02:00 – 2023-05-06T15:30:00+02:00 atelier numérique @villedenevers

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Nettoyer et trier sa boite mail pour réduire la pollution / Atelier numérique Médiathèque Jean Jaurès 2023-05-06 was last modified: by Nettoyer et trier sa boite mail pour réduire la pollution / Atelier numérique Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès 6 mai 2023 Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers

Nevers Nièvre