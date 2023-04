Culture & Cultures Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Culture & Cultures Médiathèque Jean Jaurès, 15 avril 2023, Nevers. Culture & Cultures Samedi 15 avril, 10h00 Médiathèque Jean Jaurès Gratuit, Entrée Libre Au programme, Troc’Plantes, atelier semis et repiquage, confection de sachets de graines en papier recyclé, fabriquation de bouquet de fleurs en papier,… et bien plus encore !

Le Foodtruck Bonbon Piment sera présent de 10h à 15h sur l’Esplanade de la Médiathèque. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

