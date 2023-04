Éveil au cirque / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Éveil au cirque / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès, 12 avril 2023, Nevers. Éveil au cirque / Les Ateliers du Mercredi Mercredi 12 avril, 10h30 Médiathèque Jean Jaurès Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération L’éveil au cirque permet aux enfants, de façon ludique, d’aller plus loin dans la découverte de leur corps.

L’accent est mis sur le développement des sens : le toucher avec les matières mais aussi le contact humain, la vue avec les couleurs, les repères dans l’espace… Pour les 18 mois – 3 ans. Merci d’inscrire séparement chaque enfant, les accompagnants n’ont pas besoin de s’inscrire. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T10:30:00+02:00 – 2023-04-12T11:30:00+02:00

2023-04-12T10:30:00+02:00 – 2023-04-12T11:30:00+02:00 @villedenevers

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 1 Age max 3 Lieu Ville Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Éveil au cirque / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès 2023-04-12 was last modified: by Éveil au cirque / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès 12 avril 2023 Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers

Nevers Nièvre