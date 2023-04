Heure du conte numérique / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Heure du conte numérique / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès, 12 avril 2023, Nevers. Heure du conte numérique / Les Ateliers du Mercredi Mercredi 12 avril, 10h00 Médiathèque Jean Jaurès Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération La Médiathèque Jean Jaurès vous propose le conte numérique La Grande Fabrique de Mots.

Application issue de l’album d’Agnès de Lestrade et de Valeria Docampo qui met en scène un étrange pays de rouges et de gris, où l’on doit acheter et avaler les mots pour pouvoir les prononcer. Un joli conte moderne sur l’amour et l’usage des mots. Qu’est-ce que l’Heure du conte numérique ? C’est la projection d’un conte, d’une histoire sur grand écran avec une tablette. Une histoire interactive différente chaque mois, dans laquelle chaque enfant peut intervenir en utilisant une tablette ! De 5 à 8 ans.

Merci de faire une inscription pour chaque enfant, les accompagnants n’ont pas besoin de s’inscrire. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T10:00:00+02:00 – 2023-04-12T11:00:00+02:00

2023-04-12T10:00:00+02:00 – 2023-04-12T11:00:00+02:00 heure du conte numérique ateliers du mercredi @villedenevers

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 5 Age max 8 Lieu Ville Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Heure du conte numérique / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès 2023-04-12 was last modified: by Heure du conte numérique / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès 12 avril 2023 Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers

Nevers Nièvre