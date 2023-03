L’Atelier de Marie-Claire Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

L’Atelier de Marie-Claire Médiathèque Jean Jaurès, 5 avril 2023, Nevers. L’Atelier de Marie-Claire Mercredi 5 avril, 10h00 Médiathèque Jean Jaurès Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération Au programme de cette séance, vous découvrirez le papier dominoté, puis réaliserez un tampon à l’aide de gomme à graver et de gouges. Le tampon sera ensuite encré afin de réaliser le motif sur papier et tissus. À partir de 8 ans. Merci d’inscrire séparement chaque personne participante, les accompagnants n’ont pas besoin de s’inscrire. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

