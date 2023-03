Hyperconnexion : accompagner l’autonomie numérique / Atelier numérique Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Hyperconnexion : accompagner l’autonomie numérique / Atelier numérique Médiathèque Jean Jaurès, 16 mars 2023, Nevers. Hyperconnexion : accompagner l’autonomie numérique / Atelier numérique Jeudi 16 mars, 20h00 Médiathèque Jean Jaurès Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération Avec la place que les écrans prennent dans nos vies, difficile de réguler les usages. L’objectif de cet atelier en famille est de questionner nos usages des écrans et découvrir de bonnes idées pour une vie de famille apaisée avec le numérique.

De 12 à 99 ans, en famille ! Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T20:00:00+01:00 – 2023-03-16T21:30:00+01:00

2023-03-16T20:00:00+01:00 – 2023-03-16T21:30:00+01:00 atelier numérique @villedenevers

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Hyperconnexion : accompagner l’autonomie numérique / Atelier numérique Médiathèque Jean Jaurès 2023-03-16 was last modified: by Hyperconnexion : accompagner l’autonomie numérique / Atelier numérique Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès 16 mars 2023 Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers

Nevers Nièvre