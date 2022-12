Escape Game – Les âmes des artefacts / Nuit de la Lecture Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Escape Game – Les âmes des artefacts / Nuit de la Lecture Médiathèque Jean Jaurès, 20 janvier 2023, Nevers. Escape Game – Les âmes des artefacts / Nuit de la Lecture Vendredi 20 janvier 2023, 21h00 Médiathèque Jean Jaurès

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

En cette Nuit de la Lecture, des esprits se sont éveillés au sein de la Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Quelque chose ou quelqu’un les a libérés de leur sommeil éternel et maintenant ils errent dans les différents niveaux de la Médiathèque, mais quel est leur but ?

Saurez-vous les retrouver et comprendre ce qu’il s’est produit ?

Entre enquête et énigme, devenez nos spécialistes du paranormal et venez en aide aux esprits le temps d’une soirée !

Partenariat avec le Conservatoire du Jeu ATTENTION (merci de bien lire ces informations !) : À partir de 12 ans accompagné d’un adulte

À partir de 16 ans non accompagné

En équipe de 5 joueurs, merci d’inscrire chaque participant un par un en précisant le nom de votre équipe dans les informations complémentaires !

