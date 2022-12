Jean Lenturlu en toutes lettres / Nuit de la Lecture Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Jean Lenturlu en toutes lettres / Nuit de la Lecture Médiathèque Jean Jaurès, 19 janvier 2023, Nevers. Jean Lenturlu en toutes lettres / Nuit de la Lecture Jeudi 19 janvier 2023, 18h30 Médiathèque Jean Jaurès

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

À l’occasion de la 7ème édition de la Nuit de la Lecture, Jean Lenturlu nous offrira un spectacle littéraire et ludique. handicap moteur mi Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Jean Lenturlu, nous dévoilera quelques aphorismes faisant appel à la participation active des spectateurs dans la 1ère partie du spectacle tout en jouant avec la peur, thème de l’édition 2023.

Dans une seconde partie, il lira des extraits de son abécédaire de brèves de lectures « Pareil à l’éléphant », imaginé par Claude Ballaré, qui est un étonnant hors d’oeuvre littéraire des lectures de ce curieux impénitent.

Venez prendre peur au coeur de la Médiathèque en soirée et surtout lire, sourire et rire avec Jean Lenturlu et l’équipe de la Médiathèque.

À partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T18:30:00+01:00

2023-01-19T19:30:00+01:00 @audesamama

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Departement Nièvre

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Jean Lenturlu en toutes lettres / Nuit de la Lecture Médiathèque Jean Jaurès 2023-01-19 was last modified: by Jean Lenturlu en toutes lettres / Nuit de la Lecture Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès 19 janvier 2023 Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers

Nevers Nièvre