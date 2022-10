Du Livre au Jeu ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Du Livre au Jeu ! Médiathèque Jean Jaurès, 4 janvier 2023, Nevers. Du Livre au Jeu ! Mercredi 4 janvier 2023, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès

Entrée libre, Gratuit

Venez jouer en famille ou entre amis avec la Ludothèque Arc-en-Ciel ! handicap auditif;handicap moteur;handicap psychique;handicap intellectuel hi;mi;pi;ii Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ La Médiathèque Jean Jaurès s’associe à la Ludothèque Arc-en-Ciel du Centre Social VertPré pour vous faire découvrir ou redécouvrir une sélection de jeux de société ! Sous la verrière, venez profiter en famille, entre amis, avec petits et grands des jeux et de l’équipe à votre disposition !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-04T14:00:00+01:00

2023-01-04T17:00:00+01:00 @villedenevers

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Age maximum 99 lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Departement Nièvre

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Du Livre au Jeu ! Médiathèque Jean Jaurès 2023-01-04 was last modified: by Du Livre au Jeu ! Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès 4 janvier 2023 Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers

Nevers Nièvre