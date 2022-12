Histoire en famille Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Histoire en famille Médiathèque Jean Jaurès, 4 janvier 2023, Nevers. Histoire en famille Mercredi 4 janvier 2023, 10h30 Médiathèque Jean Jaurès

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Vous aimez qu’on vous raconte des histoires ? Et les histoires, ce n’est pas que pour les enfants ! Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Christophe vous reçoit dans la Grotte Bleue pour un moment de partage autour des histoires qu’il sélectionne. Un instant parents-enfants où les grands s’émerveillent et s’amusent autant que les petits !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-04T10:30:00+01:00

2023-01-04T11:00:00+01:00 @villedenevers

