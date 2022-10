L’atelier de Jean-Baptiste Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

L’atelier de Jean-Baptiste Médiathèque Jean Jaurès, 29 décembre 2022, Nevers. L’atelier de Jean-Baptiste Jeudi 29 décembre, 15h00 Médiathèque Jean Jaurès

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Avec Jean-Baptiste Payen, viens créer un personnage de A à Z à la manière de la bande-dessinée. handicap moteur mi Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Jean-Baptiste est illustrateur indépendant. Il réalise des illustrations pour des particuliers et professionnels. Multi-casquette, il a notamment travaillé pendant 7 ans en bijouterie-joaillerie, en management (dans l’innovation et l’expérience client) dans le domaine des maisons connectées, et en création de vidéos. Jean-Baptiste est un touche-à-tout hyperactif !

Lors de ses ateliers, il vous guidera dans la réalisation d’un personnage, ou comment lui donner vie pour qu’il s’insère dans de la bande-dessinée. À partir de 12 ans.

