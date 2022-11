Atelier / Observation du Soleil Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier / Observation du Soleil Médiathèque Jean Jaurès, 7 décembre 2022, Nevers. Atelier / Observation du Soleil Mercredi 7 décembre, 10h30 Médiathèque Jean Jaurès

Entrée libre, Gratuit

Venez observer le Soleil avec le Club d’Astronomie d’Imphy ! Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Observation du Soleil par les membres du Club d’Astronomie d’Imphy, Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T10:30:00+01:00

2022-12-07T12:00:00+01:00 @armelletulunda

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Age maximum 99 lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Departement Nièvre

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Atelier / Observation du Soleil Médiathèque Jean Jaurès 2022-12-07 was last modified: by Atelier / Observation du Soleil Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès 7 décembre 2022 Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers

Nevers Nièvre