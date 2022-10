Petit Ours Brun à la Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Petit Ours Brun à la Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès, 3 décembre 2022, Nevers. Petit Ours Brun à la Médiathèque Jean Jaurès Samedi 3 décembre, 16h30 Médiathèque Jean Jaurès

Entrée Libre, Gratuit

Venez rencontrer Petit Ours Brun et ses amis ! Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Retrouvez Petit Ours Brun et toute sa famille en vrai ! D’abord à la Médiathèque puis lors d’un spectacle au Théâtre :

Au gré de ses aventures, Petit Ours Brun accompagné de sa cousine Grande Ourse Rousse, vivra une palette d’émotions allant de la joie à la colère en passant par le plaisir, la peur ou encore l’étonnement… En une douzaine de tableaux, les enfants vibreront au rythme de cette belle histoire, qui comme toujours chez Petit Ours Brun, leur parle avant tout d’eux-mêmes !

