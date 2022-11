Planétarium / Atelier d’initiation Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Planétarium / Atelier d’initiation Médiathèque Jean Jaurès, 3 décembre 2022, Nevers. Planétarium / Atelier d’initiation Samedi 3 décembre, 14h30, 16h00, 17h00 Médiathèque Jean Jaurès

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Une invitation à voyager dans le ciel et parmi les étoiles dans une structure gonflable spécialement conçue pour vous. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Installé sous la coupole du Planétarium, vous pourrez découvrir des projections à 360 degrés ou des vidéos, vous offrant ainsi des voyages et balades immersifs et spectaculaires dans le Système solaire et jusqu’aux confins de notre galaxie.

