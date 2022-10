La pause de Monsieur Croche. Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

entrée libre

Le rendez-vous musical du conservatoire et de la médiathèque Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Scène ouverte des élèves du conservatoire accompagnés de leurs professeurs.

