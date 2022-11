ACNE : « TAMING THE GARDEN » de Salome Jashi Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

ACNE : « TAMING THE GARDEN » de Salome Jashi Vendredi 18 novembre, 19h30 Médiathèque Jean Jaurès, Nevers. En présence de Régis Albignac, paysagiste et Mariam Meisrishvili, étudiante géorgienne.

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Partenariat avec le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) et la Médiathèque Jean Jaurès. Séance gratuite à l’auditorium Jean Jaurès. En présence de Régis Albignac, paysagiste et Mariam Meisrishvili, étudiante géorgienne. « TAMING THE GARDEN » de Salome Jashi

(Géorgie – 2021 – 1h32 – documentaire) Un homme puissant – et anonyme – cultive un étrange passe-temps. Il achète des arbres centenaires, dont certains ont la hauteur d’un immeuble de 15 étages, à des communautés vivant sur la côte géorgienne, puis les déracine pour en faire une collection dans son jardin privé. Pour transplanter des arbres d’une telle dimension, le paysage qui les entoure est bouleversé ; les personnes qui vivent autour sont forcées de s’adapter à ces perturbations.

Étude fascinante de la folie destructrice d’un milliardaire. Un film extraordinaire, sauvagement poétique.

