La conception d’un jeu vidéo / Mois du Jeu Vidéo Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

La conception d’un jeu vidéo / Mois du Jeu Vidéo Médiathèque Jean Jaurès, 17 novembre 2022, Nevers. La conception d’un jeu vidéo / Mois du Jeu Vidéo Jeudi 17 novembre, 18h30 Médiathèque Jean Jaurès

Entrée libre, Gratuit

Conférence de Téofil Todorovic, développeur chez Ubisoft Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ Après une rétrospective rapide sur le poids du jeu vidéo en France et à l’étranger, l’intervenant partagera son expérience de développeur au sein d’une société éditrice de jeux vidéo. Illustrée par les projets auxquels il a participé, la conférence abordera non seulement les formations mais également les différents métiers qui permettent de concevoir un jeu vidéo et plus particulièrement celui de Level Designer. Il reviendra sur le parcours entre la formation et la conception du jeu vidéo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T18:30:00+01:00

2022-11-17T20:30:00+01:00 @villedenevers @neversagglo

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Adresse 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Ville Nevers Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Departement Nièvre

Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

La conception d’un jeu vidéo / Mois du Jeu Vidéo Médiathèque Jean Jaurès 2022-11-17 was last modified: by La conception d’un jeu vidéo / Mois du Jeu Vidéo Médiathèque Jean Jaurès Médiathèque Jean Jaurès 17 novembre 2022 Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers

Nevers Nièvre